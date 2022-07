Salemi, due presunti stalker per una sola donna: chiesta la condanna di entrambi

La condanna di due uomini processati, in Tribunale, a Marsala, per stalking e diffamazione in danno di una insegnante salemitana di 55 anni (Teresa Angelo) è stata invocata dal pm Albertini. Un anno di reclusione è stato chiesto per Giuseppe Giammalvo, di 70 anni, di Salemi, imprenditore del settore calcestruzzi, e un anno e mezzo per Maurizio Crocchiolo, di 56, di Castelvetrano, dipendente dell’ufficio igiene dell’Asp.

Giammalvo sarebbe stato il compagno della donna dal 2010 fino al marzo 2017. Crocchiolo avrebbe tentato di frequentarla subito dopo. Entrambi, secondo l'accusa, avrebbero tormentato la vittima inseguendola, molestandola con telefonate anonime e offese, danneggiando la sua auto e con scritte ingiuriosa sui muri.

L’insegnante ha raccontato che Giammalvo l’avrebbe perseguitata persino dal cielo, con un aereo «ultraleggero 9246» ne avrebbe seguito i movimenti, facendo anche voli a bassa quota sull'abitazione della donna. E questo perché non si sarebbe rassegnato all’interruzione del rapporto sentimentale. Tutto ciò mentre Crocchiolo, che a quanto pare avrebbe voluto intrecciare con lei una relazione, le scriveva, sempre secondo l’accusa, frasi offensive sui muri.

© Riproduzione riservata