Cinquant'anni di iscrizione all'Ordine, riconoscimenti per 6 avvocati trapanesi

Cerimonia di consegna delle “Toghe d’Oro” agli avvocati dell’Ordine di Trapani presso la Tonnara di Bonagia. A ricevere il riconoscimento, quest’anno, sono stati Arcangelo Antoci, Bartolo Bellet, Vittorio Cangemi, Vito Galluffo, Ferruccio Marino e Vincenzo Miceli.

Il prestigioso attestato viene assegnato a coloro che hanno svolto la professione forense per 50 anni. Tutti i legali “premiati” erano stati iscritti all’Ordine fra il 1969 ed il 1972. Nel corso della partecipata cerimonia, sono stati premiati anche i giovani avvocati che si sono maggiormente distinti nelle ultime sessioni dell’esame di Stato. L’ultima volta che l’Ordine trapanese aveva consegnato la Toga d’Ora ai “cinquantenni” della professione era stato nel giugno 2018; allora, gli avvocati a ricevere la “Toga d’Oro” furono in undici.

Nel corso della cerimonia è intervenuto il presidente della Camera Penale di Trapani, l'avvocato Marco Siragusa che si è soffermato in particolare su Il senso della stima - eccone uno stralcio. “Si è avvocato perché si soffre l’ingiustizia; Sì è avvocato perché si hanno a cuore la libertà e l’indipendenza e - forse - anche una certa anarchica intolleranza verso l’autorità costituita. Si è avvocato, e non si fa l’avvocato. E, per farla, questa professione richiede - come scriveva Calamandrei - cervello, ma soprattutto cuore. E dunque, alla fine, è la generosità il segno distintivo dell’essere avvocato; quella capacità di gettare il cuore oltre ostacoli insormontabili nelle notti insonni e nel logorio sulla causa. Oggi festeggiamo i Signori Avvocati che - tutti - hanno tenuto fede ed hanno testimoniato la vera essenza della professione. E lo facciamo come una comunità che vive se non di amicizia di qualcosa di diverso e probabilmente più profondo: il senso della stima”.

© Riproduzione riservata