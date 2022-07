Violenta mareggiata a Marettimo, distrutto un pontile: disagi per turisti e residenti

Una violenta mareggiata ha creato questa danni e disagi a Marettimo, l'isola più lontana dell'arcipelago delle Egadi. Il forte vento di maestrale, proveniente da nord-nord est, ha provocato la distruzione di un pontile. Episodi che si ripetono spesso nella zona marinara, con i quali residenti e, nella stagione estiva, anche i turisti sono costretti a fare i conti.

Alcune imbarcazioni ormeggiate allo scalo nuovo dell'isola sono state preda delle forti raffiche di vento. I proprietari dei barche, allarmati dalla condizioni meteo avverse, sono stati in apprensione per tutta la notte e hanno dovuto mettere in sicurezza i propri mezzi.

Negli anni passati, in diverse occasioni, si è reso necessario un intervento straordinario dopo il vento che, soprattutto nei mesi invernali, spazzano l'isola raggiungendo, in alcuni casi, anche velocità superiore ai 120 chilometri orari.

