Trapani, una fotografia per celebrare i 40 anni dell'82° Centro Combat Search And Rescue

Uno scatto fotografico che narra la storia di un gruppo, quello dell'82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) presso la base aerea di Trapani Birgi. In questi giorni proprio la base trapanese che si trova all'interno del 37° Stormo, ha celebrato il 40° anniversario di costituzione. Uno scatto che riunisce gli equipaggi che 365 giorni all'anno h24 garantiscono con ogni situazione metereologica in mare, sulla terraferma o in montagna, la ricerca e il soccorso di vite umane. Uno scatto fotografico che narra molte storie.

Nel discorso di apertura, il Tenente Colonnello Pilota Angelo Mosca, Comandante dell’82° Centro C.S.A.R., dopo i ringraziamenti ai presenti, ha ripercorso la storia e le gesta dell’82° in questi 40 anni, sottolineando, l’onore di essere al comando di questo glorioso e storico Reparto.

L’82° Centro Combat Search and Rescue, alla data del suo 40° Anniversario, ha volato più di 44000 ore di volo e salvato più di 800 vite umane.

Poi i saluti del Colonnello Pilota Giacomo Zanetti, Comandante del 15° Stormo, in passato pilota e poi Comandante dell’82° Centro, che ha espresso il suo apprezzamento e plauso a tutto il personale che si è avvicendato nel corso degli anni, affrontando con dedizione e professionalità obiettivi operativi sempre più complessi e diversificati, come lo SMI (Slow Mover Interceptor) e l’attività di Lotta agli Incendi Boschivi per la Regione Siciliana. Poi gli auguri di Buon Compleanno a tutto il personale del Centro.

All’evento hanno preso parte autorità civili, religiose e militari, oltre al personale in congedo che con dedizione, competenza, passione e professionalità ha servito l’Aeronautica Militare e il Paese sotto l’araldica all’82° Centro C.S.A.R.. Ricco il programma di eventi. Dopo la scopertura del monumento a ricordo dell’HH3F PELICAN, storico elicottero che è stato in servizio presso l’82° dalla sua costituzione fino al 2013, anno della sua dismissione, la manifestazione è proseguita con una mostra statica di mezzi e materiali che hanno ripercorso i 40 anni del S.A.R., diversi intermezzi musicali e il ricordo di alcuni episodi che hanno segnato la vita dell’82°.

Momento centrale dell’evento e che ha suscitato grandi emozioni, è stata la dimostrazione in volo eseguita con l’elicottero HH139B “Special Color 40° Anniversario” che ha prima salutato gli astanti con il tradizionale “inchino” e ha poi mostrato le capacità operative dell’aeromobile, fra cui una simulazione di un recupero tramite verricello. Alla fine del volo l’elicottero è stato parcheggiato in mostra statica, a beneficio degli ospiti, sul piazzale S.A.R.

L’82° Centro C.S.A.R. è uno dei Reparti del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7500 persone in pericolo di vita.

