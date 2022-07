Incidente nel Trapanese, ferito l'ex deputato e sindaco di Bivona Giovanni Panepinto

Giovanni Panepinto, segretario generale del Comune di Trapani, ex deputato e sindaco di Bivona, è rimasto ferito in un incidente stradale sullo scorrimento veloce Castelvetrano-Sciacca.

L'uomo si trovava a bordo della sua auto, una Bmw, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Jeep a bordo della quale c'erano tre persone. Quattro i feriti in totale e ad avere la peggio è stato proprio l'ex parlamentare regionale siciliano.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine. Giovanni Panepinto è trasportato all'ospedale di Castelvetrano: ha riportato la frattura del femore e nelle prossime ore sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Feriti, in maniera più lieve, gli occupanti della Jeep.

Inevitabili i disagi per gli automobilisti in transito. Le forze dell'ordine hanno compito tutti i rilievi del caso per accertare la dinamica dell'incidente.

