Tragedia sfiorata a Castelvetrano, crolla il tetto di una casa in via Roma

Tragedia sfiorata a Castelvetrano dove si è verificato un cedimento strutturale del soffitto di un'abitazione nei pressi della zona di viale Roma. Ad allertare i soccorsi è stato l'occupante illeso che ha telefonato ai vigili del fuoco.

Dopo il sopralluogo, è stata accertata l'inagibilità dell'immobile. La situazione dell'abitazione era di estremo degrado, mancavano anche gli infissi esterni e quelli presenti erano in parte danneggiati. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco anche la Croce Rossa Italiana che lo hanno soccorso e aiutato, il personale della CRI è rimasto con lo sfortunato abitante di Castelvetrano per tutta la notte.

Qualche anno fa l'uomo aveva protestato veementemente per la mancata assegnazione di un immobile dove vivere. All'uomo conosciuto dai servizi sociali del Comune verrà assegnata un'abitazione in via provvisoria.

