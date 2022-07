Banda di giovani pusher fra Alcamo e Castellammare, droga anche ai minorenni: 5 coinvolti

Cinque provvedimenti cautelari ad Alcamo nell'ambito di una operazione antidroga. Accertata la cessione di droga anche a minorenni. Indagati, giovani di fasce sociali non certo disagiate.

A firmare l'ordinanza è stato il gip Massimo Corleo, le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Francesca Urbani. Per cinque dei dieci indagati , tutti residenti tra Alcamo e Castellammare del Golfo, sotto inchiesta per spaccio di droga, uno, Vincenzo Renda, 58 anni, è stato sottoposto agli arresti domiciliari; per tre, Giorgio Lampasona, 24, Dario Patti, 26, Cristoforo Scibilia, 22 è scattato l'obbligo di dimora, con divieto di uscire tra le 20,30 e le 7,30; per un quinto, Roberto Buscemi 21 anni, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Indagati anche Vincenza Lombardo, 49, Salvatore Buscemi, 24, Mauro Coraci, 27, Margherita Corbezzolo, 24, Francesco Paolo Caronna Scaparra, 24.

L'attività investigativa è stata svolta dalla polizia e di fatto chiude una indagine avviata dagli agenti del commissariato di Alcamo, che nel maggio del 2021 aveva portato all'arresto di un pregiudicato per detenzione di marijuana.

Le indagini che si sono protratte fino a ottobre 2021 e supportate da attività tecniche, hanno consentito di contestare numerosi episodi di trasporto, detenzione e cessione di marijuana, anche in favore di minorenni.

Dalle indagini emerge anche il coinvolgimento ad eccezione di un indagato cinquantottenne, di giovani insospettabili tra i 20 e i 26 anni appartenenti a fasce sociali sicuramente non disagiate.

L’attività ha interessato le località turistiche di Castellammare del Golfo e di Alcamo Marina presso

le quali la movida serale e notturna è notoriamente animata da numerosissimi ragazzi dediti al

consumo di droghe.

Nel corso dell’attività investigativa sono stati eseguiti diversi riscontri, sequestrati 300 grammi di marijuana. Durante le perquisizioni, effettuate nelle abitazioni di due indagati, sono stati rinvenuti alcuni grammi di marijuana. Proseguono le indagini a cura del Commissariato di Alcamo.

