A Erice un lido senza barriere architettoniche aperto ai disabili

Ha riaperto stamane il Lido Smile sulla spiaggia di San Giuliano sul lungomare Dante Alighieri di Erice. Nel corso della stagione estiva saranno realizzate attività e servizi per la balneazione e la fruizione della spiaggia accessibile ai disabili anche con diversità motoria, a scopo ludico, ricreativo e sportivo.

Le atittività saranno coordinate dall’associazione di volontariato culturale, sportiva e ricreativa Donare Rende Felici.

«Dopo l’esperienza dello scorso anno, grazie anche al lavoro dell’ufficio dei Servizi sociali, il Lido Smile tornerà nuovamente a disposizione dei disabili permanenti e temporanei che intendono trascorrere qualche ora al mare – commentano il sindaco Daniela Toscano e l’assessore Carmela Daidone -. Si tratta di uno stabilimento balneare senza barriere né architettoniche, né culturali, né mentali, in cui favorire l’aggregazione, la partecipazione e l’inclusione dei fruitori che potranno essere coinvolti nei laboratori e nelle attività giornaliere che saranno proposte come laboratori di lettura, ludico-motori, teatrali, creativi e animazione in spiaggia».

Il lido è stato inaugurato nel 2016. Primo stabilimento balneare per disabili, unico realizzato interamente dal pubblico in provincia di Trapani. Un'opera progettata dagli uffici comunali di Erice e realizzata con appalto pubblico per un costo complessivo di 62 mila euro, per 24 posti, dotato di 5 cabine, 2 docce e 2 bagni, il tutto adeguato per disabili, oltre a chiosco bar e locali primo soccorso e deposito, e un servizio idro-potabile.

