Sequestra la nuora minorenne perché non condivide la relazione col figlio: arrestato ad Alcamo

Sequestra la nuora minorenne perché non condivide la relazione sentimentale che ha con il figlio 18enne. In carcere è finito un pregiudicato di 39 anni arrestato dai carabinieri di Alcamo.

A denunciarlo è stato il figlio: mio padre mi ha minacciato di morte, ma ha anche minacciato la mia fidanzata, ha detto il giovane ai militari dell'arma della compagnia di Alcamo che subito si sono attivati.

Scattato l'allarme i carabinieri si sono subito messi alla ricerca dell'uomo che nel frattempo, mentre il figlio era in caserma, si era recato a casa della nuora, costringendola a seguirlo in macchina, dopo averle sottratto il cellulare e minacciato anche la madre della ragazza.

Poi una telefonata al figlio: la tua fidanzata è con me e tu non la rivedrai mai più. Poco dopo, però, l'uomo è stato bloccato dai carabinieri. In macchina con lui c'era la minore che aveva sequestrato. Ora il 39enne pregiudicato è rinchiuso nelle carceri di Trapani.

