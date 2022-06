Non parla l'assistente scolastico arrestato per abusi su minori: l'inchiesta alla Procura di Trapani

Ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere l'assistente scolastico marsalese agli arresti domiciliari con l'accusa di adescamento di minori e atti sessuali con minorenne. L'uomo, che ha 51 anni e che prestava servizio presso un istituto superiore di Erice, ha incontrato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo, Claudia Rosini, per l'interrogatorio di garanzia.

L'uomo, pertanto, resta ai domiciliari. Il procedimento passerà però alla Procura di Trapani per competenza territoriale. L'indagine è stata compiuta dalla polizia postale di Trapani. Al 51enne marsalese, assistente tecnico, vengono contestati tre episodi, uno per adescamento e due per atti sessuali con un minore. Secondo l'accusa avrebbe carpito la fiducia dei giovani allievi, all'epoca dei fatti di 16 e 17 anni. L’indagine ha preso le mosse dalla denuncia della madre di uno studente, che aveva notato messaggi particolare sul cellulare del figlio.

