Castellammare del Golfo, scatta la Ztl notturna nel centro storico

Rivoluzione del traffico da oggi nel cuore di Castellammare del Golfo. Scatta infatti la Ztl notturna, ovvero dalle 21 alle 3, nel quartiere Madrice, l'area del centro storico dove si trova la chiesa Madre. Il provvedimento sarà in vigore fino a settembre.

Il varco elettronico, sistema di controllo degli ingressi tramite telecamere, è in via Verrazzano, nell’intersezione con la via Nunzio Nasi ed è attivo ogni giorno per sei ore. Di giorno, invece, l’accesso è libero.

Riattivata oggi la Ztl anche nel quartiere “Chiusa” (attiva già dalla mezzanotte di ieri) e in funzione fino al 30 settembre con le limitazioni di accesso previste tutti i giorni h24.

Zona a traffico limitato anche a Scopello per tutto il giorno e fino al 31 ottobre. Su disposizione del comandante della polizia municipale Osvaldo Busi è ora attivo anche il varco elettronico per l’accesso al viale Zangara, la cala marina, dove non si può accedere con le auto tutti i giorni dalle ore 21 alle 3 del giorno successivo. Il sabato, la domenica ed i festivi il varco elettronico con telecamera è attivo da mezzogiorno fino alle 3 del mattino successivo. Sarà invece attiva dai primi di luglio la zona a traffico limitato in zona “Petrolo”.

Dal Comune fanno sapere che è possibile richiedere nuovi pass o convalidare quelli precedenti rivolgendosi all’ufficio preposto nella sede della polizia municipale di via Segesta, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 13 e il martedì pomeriggio dalle ore 15 alle 18.

© Riproduzione riservata