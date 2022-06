Covid, casi in aumento nel Trapanese: a Paceco uffici comunali chiusi per due giorni

Contangi da Covid in crescita in tutta la provincia di Trapani. Sono 2.506 i positivi totali nel territorio, mentre sono 120 i nuovi contagi giornalieri, secondo quanto comunicato dal report giornaliero dell'Asp.

A Paceco è stata disposta la chiusura degli uffici del palazzo municipale per oggi e domani su disposizione del sindaco, Giuseppe Scarcella, per effettuare la disinfezione e la pulizia straordinaria dei locali, poiché negli uffici si è registrata una crescita del numero dei contagi da coronavirus. Al momento i casi accertati sono cinque, si tratta di impiegati, ma potrebbero essere di più. Sono in corso i tamponi per tutti, perché altri manifestano sintomi sospetti.

“Ho ritenuto opportuno di dover intervenire, in via precauzionale, – sottolinea il primo cittadino – con una disinfezione urgente dei locali del Palazzo Municipale, a tutela della salute del personale, dell’utenza e degli amministratori, in ragione dell’andamento dei contagi e di un ultimo evento (il recente referendum, ndr) comportante il rischio di contatti diretti con altre persone. Gli interventi di disinfezione sono stati avviati alle 12 di oggi da parte di una ditta specializzata; si svolgeranno nell’arco di 48 ore, dalla realizzazione dell’attività, all’aerazione e alla pulizia dei locali prima del loro utilizzo”.

Gli uffici del Palazzo Municipale, riprenderanno il normale funzionamento, con la riapertura all’utenza, a partire da mercoledì 22 giugno.

