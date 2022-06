Trapani, 42enne condannata per incendio, molestie e lesioni: portata in carcere

Gli agenti della squadra mobile della questura di Trapani hanno tratto in arresto una donna in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Trapani. A carico della quarantaduenne trapanese erano state emesse diverse sentenze di condanna per vari reati tra cui danneggiamento seguito da incendio, molestie, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e violazioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

La polizia ha rintracciato la donna nei pressi della sua abitazione. La 42enne è stata condotta nel carcere Pagliarelli di Palermo, dove dovrà scontare la pena complessiva di oltre 4 anni di reclusione.

© Riproduzione riservata