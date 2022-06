Una bandana rossa per i cani di quartiere di Trapani per renderli riconoscibili

Una bandana rossa per i cani di quartiere di Trapani. È quanto accade da qualche giorno in città e soprattutto in alcuni quartieri. Sono stati i volontari di Oipa Trapani a mettere i collari con la bandana rossa che identifica i cani di quartiere del Comune così da renderli subito riconoscibili.

“Ringraziamo il Comune per la realizzazione di questa simpatica iniziativa – scrivono i volontari sui social - già cominciata tempo fa e portata avanti ancora oggi dai nostri splendidi Angeli Blu Segnalateci tutti i cani comunali che conoscete e provvederemo a mettere la bandana anche a loro”.

La notizia ha subito trovato il gradimento di molti trapanesi che hanno iniziato a segnalare la presenza di altri animali in diversi quartieri della città e anche nelle frazioni limitrofe.

“Grazie per la bandana messa ai nostri cani di villa rosina – scrive Maria Antonietta - uno è senza forse nn era presente quando voi siete venuti... sono tre inseparabili... per favore provvedete! Grazie per quello che fate”, dice una utente.

© Riproduzione riservata