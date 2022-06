Trapani, barca a fuoco all'ingresso del porto: salvati dieci turisti

Appena due giorni fa una imbarcazione per le escursioni tra San Vito Lo Capo e lo Zingaro è finita tra gli scogli di Calampiso, a bordo aveva 60 turisti. Questo pomeriggio un'altra tragedia sfiorata questa volta dentro il porto di Trapani. Un'altra barca con a bordo dieci turisti ha preso fuoco mentre stava entrando al porto. Tanta paura ma per fortuna nessun ferito.

Sul posto, scattato l'allarme, sono intervenute le motovedette della guardia costiera e un gommone dei vigili del fuoco del vicino distaccamento, questi ultimi hanno immediatamente provveduto a spegnere le fiamme che già avevano avviluppato il natante, calafuria in vetroresina cabinata di quasi 10 metri, e a metterlo in sicurezza.

Gli occupanti e lo skipper una volta recuperati sono stati invece condotti direttamente in porto. L'imbarcazione stava rientrando da una escursione attorno all'arcipelago delle Egadi. Da una prima ricostruzione, le cause sono ancora in corso di accertamento, l'incendio è divampato mentre la barca era nella zona del Ronciglio. Per fortuna il natante era ormai dentro il porto e questo ha facilitato le operazioni di soccorso e anche l'arrivo di guardia costiera e vigili del fuoco.

