Salemi piange la scomparsa dell'ex sindaco Luigi Crimi, aveva 76 anni

È morto a 76 anni Luigi Crimi, ex sindaco di Salemi e apprezzato consulente del lavoro. Per un improvviso malessere era stato ricoverato d'urgenza all’ospedale di Castelvetrano, ma quando stava per essere trasferito nel reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Sciacca, è stato stroncato da una serie di infarti. I funerali si svolgeranno oggi, 15 giugno alle 16 nella Chiesa Madre, mentre su Fb si leggono messaggi di cordoglio sia da parte di cittadini che di movimenti politici.

Crimi è stato dirigenti della Destra trapanese, militante sin da giovanissimo quando fu parte attiva del Movimento Sociale di Giorgio Almirante, fino al suo scioglimento. Successivamente passò in Alleanza Nazionale con Fini e non aderì al Polo delle Libertà.

A Salemi fu sindaco dal 1998 al 2002, ma fu eletto al ballottaggio sostenuto da un'insolita coalizione che oltre ad Alleanza Nazionale, poteva contare su Ds e Popolari. Non a caso la sua amministrazione non fu facile e si arrivò anche alla sfiducia su azione della Democrazia cristiana.

