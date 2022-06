Alcamo, 19enne precipita per 30 metri dal Bastione: è in fin di vita

Lotta tra la vita e la morte un 19enne che nella notte, intorno alle 23, è precipitato dal Bastione di Alcamo, in piazza Bagolino, che si affaccia sulla sottostante villa di proprietà comunale, facendo un volo di 30 metri. In quel momento si trovava in compagnia di una comitiva di coetanei. Gli amici hanno subito allertato i soccorsi e sul posto sono giunti i carabinieri, la polizia, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118.

Il 19enne è stato soccorso dai pompieri e dai sanitari e a causa della gravità delle ferite riportate è stato trasferito all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove adesso si trova ricoverato in prognosi riservata con diverse lesioni interne dopo essersi schiantato su alcuni massi.

Sull’episodio stanno indagano i carabinieri, non si sa ancora come sia caduto dal Bastione. Gli inquirenti hanno ascoltato i parenti e gli amici presenti per ricostruire i minuti prima della disgrazia. I carabinieri vogliono capire come sia stato possibile che il 19enne sia precipitato da quell'altezza.

