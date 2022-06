Pantelleria, in casa una serra con 19 piante di cannabis: due arrestati

I carabinieri della stazione di Pantelleria hanno arrestato due uomini, di 50 e 39 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Nell'appartamento di uno dei due indagati, i militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato una serra con 19 piante di canapa indica dell’altezza di circa 1,50 metri in fase di essiccazione, per un peso complessivo di circa 2,5 chili, e altri 270 grammi circa della stessa droga custodita in dei contenitori. Gli arresti sono stati convalidati dal gip di Marsala che disposto per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di firma tre volte a settimana.

© Riproduzione riservata