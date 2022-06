Raccolta di pneumatici dai fondali, il tour dell'Italia parte da Mazara

Riprende il viaggio di Marevivo ed EcoTyre in giro per l’Italia alla ricerca di Pneumatici fuori uso (Pfu) a terra e in mare. Quella di quest’anno è la nona edizione di un’iniziativa, patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica, a favore dell’ambiente e della salvaguardia del mare grazie alle raccolte straordinarie organizzate da EcoTyre e realizzate con il contributo dei volontari di Marevivo.

I Pfu sono rifiuti classificati come permanenti, cioè non si deteriorano, restano lì, in mare o in natura, per centinaia di anni. Se ben gestiti, invece sono riciclabili al 100% e si trasformano in una risorsa perché il polverino derivante dalla loro lavorazione può essere impiegato in tantissimi utilizzi, dalle pavimentazioni antiurto ai pannelli fonoassorbenti, passando dall’arredo urbano agli asfalti modificati. Proprio per favorire il riciclo della gomma, EcoTyre ha sviluppato, negli ultimi anni, il progetto di ricerca e sviluppo «Da Gomma a Gomma», che ha consentito il reimpiego del polverino da Pfu per la produzione di prodotti nuovi «green». Oggi è alla fase 4.0 cioè al processo di industrializzazione con l’impiego di elastomeri derivati dai Pfu all’interno dei prodotti della gamma Versalis Revive® Dvc.

Nella prima tappa di questa edizione EcoTyre ha portato via da Mazara del Vallo complessivamente 300 kg di PFU grazie alle operazioni dei diving Scuba school Mazara e del gruppo subacqueo della Lega navale italiana di Mazara del Vallo (Vito Vicari, Walter Marino, Massimiano Piccolo, Daniela di Gregorio, Giuseppe Lo Iacono, Pietro Ingargiola, Cristian Galfano e Salvatore Lipari) che hanno ripulito il porto nuovo-banchina Mokarta dai Pfu che giacevano sul fondo del mare.

Gli pneumatici raccolti saranno portati all’impianto di trattamento più vicino, rispettando la logica di prossimità su cui EcoTyre basa la sua attività, per essere correttamente trattati, opportunamente riciclati e reimmessi nel ciclo dell’economia circolare.

Il viaggio di Marevivo ed EcoTyre quest’anno è articolato in sette tappe: dopo Mazara del Vallo, sarà la volta di Gaeta, Isola delle Femmine, Alghero, Viareggio, Laguna di Orbetello, Lampedusa.

«Ripartiamo con questa iniziativa di raccolta straordinaria di Pfu che coinvolgerà tante località meravigliose della nostra Penisola», ha detto Enrico Ambrogio, presidente EcoTyre. «Con Marevivo - ha aggiunto il presidente - negli ultimi interventi effettuati, abbiamo notato con sorpresa e con soddisfazione che gli pneumatici vengono abbandonati sempre di meno in natura o gettati nel mare ma piuttosto seguono la corretta modalità di gestione. Per noi e per i nostri soci questo è un gran bel traguardo».

«Mazara del Vallo ormai da alcuni anni si distingue quale comune virtuoso per la raccolta differenziata e pertanto avere realizzato proprio nella nostra città il primo evento Pfu zero è per noi motivo di orgoglio e costituisce un ulteriore incentivo a fare di più e meglio per l’ambiente e per l’attuazione dell’economia circolare – ha sottolineato il sindaco, Salvatore Quinci –. Ringraziamo Carmen Di Penta, direttore generale di Marevivo, ed Enrico Ambrogio presidente di EcoTyre, per avere avviato proprio da Mazara del Vallo il tour che porterà il progetto in giro per l’Italia».

