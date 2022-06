Lutto a Marsala, morto il noto commerciante Vito Vinci. Il figlio: "Vuoto incolmabile"

Marsala piange la morte di Vito Vinci. Ed è un lutto che colpisce tutto il mondo del commercio cittadino. Vinci, scomparso all'età di 88 anni, era stato da sempre impegnato nel campo dell'utensileria per la meccanica e l'agricoltura. Molto conosciuto per il suo negozio di corso Calatafimi, era apprezzato per la sua grande competenza tecnica e per il garbo e la gentilezza con cui accoglieva i suoi clienti.

Alcuni mesi fa era stato vittima di un incidente domestico. Lascia la moglie, il figlio Fabrizio, che ormai da anni aveva preso le orme del padre, e due nipotini.

Ed è proprio il figlio ad annunciare la sua morte su Facebook: "La tua dipartita ci lascia senza parole, un vuoto incolmabile, ti amo papà. Chiunque volesse unirsi per l'estremo saluto, i funerali saranno celebrati giovedì 9 giugno presso la Chiesa Madre di Marsala alle ore 11:00".

