Incidente a Calatafimi, auto fuori strada: cinque ragazzi feriti

Incidente stradale ieri sera lungo la statale 113 che collega Calatafimi a Castellammare del Golfo. Una Toyota Yaris con a bordo cinque giovani di Calatafimi per cause ancora in corso di accertamento ad un certo punto è andata a finire contro il muro di cinta della strada. Un impatto terribile e che poteva avere conseguenze ben più gravi.

Per estrarre alcuni degli occupanti l'automobile è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, l'auto infatti nell'impatto si è accartocciata. I cinque giovani, alla guida vi era l’unico maggiorenne del gruppo, pare stessero tornando da un compleanno.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro ma sembra che all'improvviso chi guidava ha perso il controllo del veicolo uscendo fuori strada. Forse il sonno, l'alta velocità o anche una distrazione o tutte queste cose messe insieme e alla fine ecco l'incidente.

Scattato l'allarme sul posto sono arrivate le ambulanze del 118. I ragazzi per fortuna non sono in pericolo di vita: due sono stati trasferiti al Vittorio Emanuele di Castelvetrano, altri due a Trapani e un altro ad Alcamo. È stato effettuato l’alcoltest sul conducente che è risultato negativo.

