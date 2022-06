Denise Pipitone, per l'ex pm Angioni citazione a giudizio per diffamazione

Decreto di citazione a giudizio per l'ex Pm Maria Angioni. Il prossimo novembre dovrà comparire innanzi al tribunale di Marsala per rispondere del reato di diffamazione. A denunciarla, è stato Vincenzo Tumbiolo. La vicenda è sempre legata alla scomparsa di Denise Pipitone. La Angioni è stata titolare dell'inchiesta sulla scomparsa della bambina mazarese dal settembre del 2004 al luglio del 2005.

L'ex magistrato, nel corso della sua presenza in programmi televisivi avrebbe screditato l'operato degli agenti del commissariato di Mazara del Vallo, tirando in ballo anche l'ispettore Vincenzo Tumbiolo, ormai in pensione, sostenendo che anche lui avrebbe partecipato alla perquisizione che venne eseguita nella casa di Anna Corona (una delle principale sospettate del sequestro della piccola).

La Angioni - si legge nel decreto di citazione – avrebbe insinuato nuovamente irregolarità nello svolgimento di tale accesso, al quale a suo dire avrebbe partecipato anche l'ispettore Vincenzo Tumbiolo.

Ma l'ispettore Vincenzo Tumbiolo era stato sospeso dal servizio dal mese di luglio del 2002 al mese di febbraio del 2005 in seguito all'applicazione nei suoi confronti di una misura cautelare (il processo a suo carico si concluse con una assoluzione) emessa nell'ambito di una indagine in materia di prostituzione di cui era titolare proprio Maria Angioni. Quindi non ha potuto partecipare alla perquisizione a casa Corona.

