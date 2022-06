Marsala, incendio distrugge un autocarro: ipotesi cortocircuito, ma non si esclude il dolo

A fuoco la notte scorsa in Contrada Cutusio a Marsala, un autocarro Iveco. L'incendio ha danneggiato anche un trattore che si trovava sopra il mezzo andato in fiamme e la tettoia sotto la quale si trovavano. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del locale distaccamento. Entrambi i mezzi sono di proprietà di un agricoltore.

Ancora incerte le cause del rogo. Indagini sono in corso da parte della polizia, nessuna pista viene esclusa, dal cortocircuito partito dal mezzo pesante e poi propagatosi all'altro mezzo e alla tettoia, ipotesi più realistica, al dolo.

Nell'incendio sono stati bruciati anche altri suppellettili che si trovavano nei pressi del luogo dell'incendio. Per fortuna non ci sono stati feriti e questo grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Nei pressi dei due mezzi agricoli infatti erano depositate alcune bombole che non sono state raggiunte dalle fiamme.

© Riproduzione riservata