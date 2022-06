Marinella di Selinunte, cede muretto e un giovane precipita da 10 metri: è grave

Incidente a Marinella di Selinunte. Probabilmente a causa del cedimento di una parte del muretto, un 24enne di origini tunisine è precipitato da un'altezza di circa 10 metri. A causa delle precarie condizioni del muraglione, la zona infatti era stata transennata dal Comune per evitare che si corressero pericoli.

Il giovane, però, ha oltrepassato la barriera provocando il crollo. Il fatto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. A.B., queste le sue iniziali è stato portato prima all’ospedale di Castelvetrano ma poi, a causa delle ferite e dei traumi riportati, è stato trasferito al trauma Center di Villa Sofia a Palermo.

In gravi condizioni anche una trentottene precipitata mentre puliva una finestra della sua abitazione al primo piano in via Babbaurra a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. La donna, che ha riportato un trauma cranico con emorragia cerebrale e il trauma della colonna con varie fratture e lesioni, ieri sera è stata trasferita dal Sant'Elia all'ospedale Cannizzaro di Catania in Neurochirurgia.

