Misiliscemi, in casa aveva sei piante di marijuana: denunciato

I carabinieri di Misiliscemi hanno denunciato un uomo di 52 anni, sorpreso a coltivare piante di marijuana oltre che a detenere hashish in casa. I militari dell’Arma hanno perquisito l’appartamento dell’indagato, rinvenendo all’interno sei piante di marijuana dell’altezza tra 55 e 90 cm., infiorescenze della stessa sostanza ed alcuni grammi di hashish presumibilmente da cedere a terze persone. Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato, sarà adesso analizzato e distrutto. Per il 52enne è scattata la denuncia a piede libero per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.

