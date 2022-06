Mazara, assistenza domiciliare ai disabili: bando per la ricerca di personale

Il Comune di Mazara ha pubblicato un bando nell’albo pretorio online comunale per la ricerca di personale per l’assistenza domiciliare ai disabili. L’avviso è stato inserito su richiesta della cooperativa sociale L’Arca Onlus e di Iside società cooperativa nelle qualità, rispettivamente, di capogruppo e associata dell’associazione temporanea d’imprese aggiudicataria del Servizio di assistenza domiciliare per disabili gravi del Distretto socio-sanitario n. 53 “Mazara, Salemi, Vita e Gibellina”.

Le figure professionali cercate

Le figure professionali cercate sono assistente sociale coordinatore con laurea in Servizio sociale iscritto/a all’albo degli assistenti sociali; fisioterapista con laurea triennale in fisioterapia; Oss e Osa con rispettivi titoli.

Quando e come presentare la domanda

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 13 giugno alla mail: coopsocialelarca@gmail.com, inserendo nell’oggetto: “Candidatura servizio di assistenza domiciliare disabili gravi Mazara del Vallo”.

I documenti da presentare

Chi vuole partecipare al bando deve allegare il curriculum vitae, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, copia del titolo richiesto e codice fiscale.

