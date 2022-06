Marsala, posteggiatore cade dal balcone e muore: il Comune pagherà i funerali

Il Comune di Marsala pagherà il funerale di Massimo Gucciardi, 46enne, noto in città per essere il posteggiatore nei pressi della Chiesa Maria Ausiliatrice. Cresciuto nell’ambito della comunità salesiana, da tempo, con la moglie, era sostenuto dalle volontarie della Caritas, che si erano interessate anche per quanto riguarda le cure mediche.

L'uomo è morto ieri. Non sono chiare le cause alla base del suo decesso: è precipitato dal balcone di un appartamento in Via Dante Alighieri, e l'ipotesi che sembrerebbe più probabile, al momento, è quella che l'uomo sia stato colto da un malore e abbia perso l'equilibrio. I funerali si terranno oggi presso la Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice Salesiani Marsala alle ore 16.30.

I Salesiani di Marsala, attraverso un messaggio postato su Facebook stamattina si rivolgono alla cittadinanza: "Chi volesse dare un contributo per le spese per il funerale di Massimo, oggi mercoledì 1 giugno 2022, in occasione dei funerali che si terranno presso la Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice Salesiani Marsala alle ore 16.30, la Famiglia Salesiana di Marsala raccoglierà le offerte di quanti vorranno contribuire. Il banchetto della raccolta sarà attivo dalle ore 16 alle ore 17.30. Le somme raccolte verranno integrate da un contributo della Diocesi di Mazara del Vallo e utilizzate per sostenere i costi delle esequie".

“Massimo – avevano scritto ieri sulla pagina Facebook – fa parte della storia della nostra Casa Salesiana e siamo tutti molto addolorati per la sua perdita, ma certi che avrà già chiesto la sediolina a Don Bosco e siederà lì, accanto a lui, ascoltando musica da qualche cd che gli abbiamo regalato”.

