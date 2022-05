Trapani, Vaccara è la nuova dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale

Antonella Vaccara, 44 anni, originaria di Partanna, laurea magistrale in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua e specialistica in Formazione multimediale presso Università degli Studi di Palermo, è la nuova dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Trapani. Fino a 48 ore fa dirigente presso l’istituto comprensivo «Luigi Capuana» di Santa Ninfa, prende il posto di Tiziana Catenazzo. Antonella Vaccara è tra i più giovani provveditori d’Italia: ha alle sue spalle un’esperienza in Emilia Romagna e competenze sociologiche nell’uso delle immagini nei processi comunicativi, nell’esercizio del ruolo del Dirigente scolastico nell’ambito della società complessa e, in particolare, nell’aspetto della gestione delle istituzioni scolastiche nei contesti multiculturali.

La sua nomina è stata ufficializzata da Stefano Suraniti, direttore generale USR Sicilia (anch’egli in partenza per altro incarico) nel corso dello Sharing Day presso il Polo territoriale universitario di Trapani e nel pieno della settimana dedicata alle «Giornate di restituzione al territorio del nuovo modello di formazione per l’inclusione» nell’ambito del progetto de «La Scuola promessa». Iniziativa, quest’ultima, dell’ufficio Ufficio scolastico provinciale di Trapani sotto l’egida di Tiziana Catenazzo. Quasi un passaggio di consegne ben oltre la formalità e nel pieno di uno spirito di lavoro condiviso tra la dottoressa Catenazzo e la professoressa Vaccaro. Quest’ultima ha partecipato al tavolo interistituzionale dal quale ha preso le mosse il progetto de «La scuola promessa» voluto proprio dalla stessa dottoressa Catenazzo per creare un nuovo modello di formazione per l’inclusione che coinvolga oltre al personale della scuola, anche le famiglie e gli attori sociali esterni alla scuola con l’obiettivo di promuovere il benessere scolastico ed educativo. La professoressa Vaccara si è insediata ieri, suo primo giorno di lavoro presso l’Ufficio scolastico provinciale di Trapani.

