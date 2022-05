I carabinieri della Stazione di Custonaci hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un trentottenne, in ottemperanza ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo. L’uomo deve scontare la pena di due anni per reati commessi tra l’anno 2012 e l’anno 2018. Il trentottenne di Custonaci è stato trasferito dai carabinieri nel carcere Pietro Cerulli di Trapani.

