Trapani, con l'auto contro un negozio: quattro anni fa aveva travolto due turiste

Nella notte l’incidente costato la vita a un ragazzo di 16 anni, poche ore dopo, intorno alle 11 del mattino, sempre a Trapani, un altro incidente stradale.

Una Mercedes che transitava lungo la via Convento San Francesco di Paola è finita contro la saracinesca e la vetrata di un negozio di ricambi. Ferito il conducente, che è stato portato portato in ospedale. Si tratta della stessa persona che nel 2018 in un altro incidente sul lungomare Dante Alighieri, travolse due turiste straniere. L’uomo fu condannato a due anni. A seguito di indagini di polizia municipale e procura erano emerse ipotesi di responsabilità penali a carico del guidatore che preferì optare per il patteggiamento, pena sospesa.

Le due turiste, della Repubblica Ceca, riportarono ferite in varie parti del corpo. In modo particolare per una delle due, A.D. di 30 anni, fu necessario il ricovero prima al Sant’Antonio Abate e poi, dopo essere stata stabilizzata, a Palermo dove rimase per alcuni giorni in prognosi riservata.

© Riproduzione riservata