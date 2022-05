Trapani, denuncia il furto dell'auto nuovissima: aveva solo dimenticato dov'era parcheggiata

Scende da casa e non trova la macchina. Pensando ad un furto, va dai carabinieri per sporgere regolare denuncia, ma la verità era diversa: nessuna furto, semplicemente si era dimenticato dove aveva parcheggiato l'auto. Denuncia ritirata e tante scuse, per questo autista smemorato.

È successo a Trapani, come raccontano i militari. Un uomo ha denunciato il furto della sua nuovissima auto. In poco tempo, grazie anche al centro telematico rinvenimento auto i carabinieri della Stazione di Borgo Annunziata hanno localizzato il mezzo che risultava fermo nei pressi della via Marconi. Una volta arrivati lì, hanno subito notato che l'auto era chiusa all'interno di un piazzale pubblico, senza segni di furto o altro.

Una volta contattato il proprietario per la bella notizia, ecco la sorpresa: fatta mente locale, si è accorto di essersi confuso, di non ricordare il luogo dove aveva parcheggiato la vettura. Denuncia ritirata e tutto è bene ciò che finisce bene.

