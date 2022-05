Incidente mortale a Marsala, ventiseienne perde la vita in uno schianto

Ancora un incidente mortale in Sicilia con una giovane vita spezzata. Stavolta la tragedia è avvenuta a Marsala, dove ieri notte a perdere la vita è stato un ventiseienne, Gaspare Alagna, che si è schiantato con la sua Lancia Ypsilon nei pressi della Sala Armony, in via Trapani.

Nell'incidente pare non siano rimasti coinvolti altri mezzi, anche se non è stata ancora fatta luce sull'esatta dinamica. Il giovane ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada, ma non è morto sul colpo.

Nonostante il forte impatto, Gaspare Alagna è riuscito a chiamare i soccorsi, è stato trasportato con l’ambulanza in ospedale dove per le gravissime ferite interne riportate è poi deceduto. Il giovane abitava dalla parti di Birgi.

