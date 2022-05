Ztl a Castellammare, telecamere in tutti i varchi: estate "calda" per gli indisciplinati

Nuove telecamere a sorvegliare gli accessi all'area Ztl a Castellammare del Golfo. Sono già attivi, anche se in pre esercizio fino al 18 giugno, i sistemi di controllo elettronico dei varchi di accesso in via Marina di Petrolo, via Discesa Marina, via Navarra e a Scopello, in via Diaz.

Significa che le sanzioni scatteranno solo dal 19 giugno, quando partirà l’esercizio ordinario. Fino a quella data l'obiettivo sarà quello di monitorare eventuali criticità e consentire ai cittadini di prendere familiarità con i nuovi sistemi di controllo.

«Le nuove telecamere installate per rafforzare il funzionamento del sistema di controllo viario così da snellire ulteriormente il traffico estivo sono 4 e permetteranno - spiegano il sindaco Nicolò Rizzo ed il comandante della polizia municipale Osvaldo Busi - di verificare istantaneamente la regolarità dell’accesso con la telecamera posizionata in via marina di Petrolo, un’altra in via Discesa Marina, una in via Navarra e la telecamera posizionata in via Diaz a Scopello».

Ci sarà dunque un mese di prova, che consentirà ai cittadini di abituarsi alle nuove 4 telecamere installate per controllare le zone a traffico limitato prima dell'entrata in vigore ordinaria che in sostanza scatterà con l'inizio della bella stagione.

I possessori dei vecchi pass di accesso alle zone a traffico limitato dovranno farli riconvalidare per la verifica del mantenimento dei requisiti: la polizia municipale comunicherà date e orari non appena sarà nuovamente aperta la ricezione al pubblico allo sportello di convalida e rilascio pass di accesso alle ztl.

A partire dal primo fine settimana di giugno, cioè da sabato 4 giugno, il sabato e la domenica saranno riattivate le telecamere già rodate negli anni scorsi in viale Zangara, la cala marina, negli orari che saranno comunicati prima dell’entrata in funzione.

L’indicazione dei varchi avverrà attraverso segnaletica verticale e con pannello luminoso a messaggio variabile installato in corrispondenza degli accessi con la dicitura "Ztl attiva" ad indicare l’effettiva attivazione del varco.

I varchi elettronici della Ztl saranno attivi tutti i giorni per tutto il giorno.

© Riproduzione riservata