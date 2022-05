Gabbiano nel motore sul volo Trapani-Bologna, l'aereo parte con sei ore di ritardo

Gabbiano nel motore nella fase del decollo e ritardo di sei ore con le conseguenti difficoltà per i passeggeri. È successo nel tardo pomeriggio di ieri (18 maggio) all'aeroporto di Trapani Birgi ad un volo Ryanair diretto a Bologna.

Pare che mentre il velivolo 737-880 con 150 passeggeri a bordo, pochi minuti dopo le 18.30, stava iniziando la sua corsa sulla pista per il decollo, il volatile sia finito in una delle turbine di un motore. Per via dell'incidente, tecnicamente chiamato bird strike, il comandante (come prevede la procedura) si è dovuto fermare per valutare le condizioni dell'aereo e i passeggeri hanno dovuto lasciare la cabina.

L’impatto dell’uccello con le palette della turbina, come è stato subito dopo verificato, ha provocato danni che non consentivano il decollo. Ryanair ha riprotetto i passeggeri ma l'attesa non è stata breve e il volo è arrivato alla destinazione di Bologna solo alle due di notte.

