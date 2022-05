Salvati dalle bombe in Ucraina, accolti a Erice 21 piccoli orfani arrivati in Sicilia

Sbarcati due giorni fa all'aeroporto di Birgi, sono stati trasferiti a Erice e hanno trovato una sistemazione. Sono i 21 bambini provenienti dagli orfanotrofi dell'Ucraina. Con loro ci sono anche quattro accompagnatori.

Adesso si trovano all’Istituto Incoronata ad Erice Casa-Santa dove finalmente potranno trovare un po' di serenità dopo giorni difficili. I piccoli sono sbarcati in Sicilia grazie a una importante operazione umanitaria che ha consentito l’evacuazione di 63 orfani ucraini provenienti da Mariupol e Kramatorsk, nell’Oblast di Doneck. Ventuno di loro sono stati accolti in provincia di Trapani con il coordinamento della Diocesi di Trapani.

Inizialmente avevano trovato posto presso la canonica dei salesiani di Alcamo, successivamente si è deciso di trasferire tutti i bambini nella struttura della Congregazione «Povere figlie di Maria Santissima Incoronata», che da sempre si occupa di piccoli di quella fascia di età.

«Abbiamo sentito subito l’abbraccio affettuoso di tutta la città e ringraziamo tutti – dice madre Teresina Longo, direttrice dell’Istituto -. In questo momento abbiamo ottemperato a tutte le prime necessità. Nei prossimi giorni saremo in grado di poter comunicare ulteriori eventuali esigenze che potranno presentarsi nel coordinamento con la Diocesi e la Caritas diocesana. Con la grazia di Dio cercheremo di fare del nostro meglio per questi bambini che hanno tanto sofferto».

