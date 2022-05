Alcamo, morta a 31 anni la volontaria Marica Corrao: una vita spesa contro i tumori

Una vita stroncata dalla malattia che ha destato dolore e commozione ad Alcamo. È la storia di Marica Corrao, una giovane volontaria, molto impegnata nel sociale, uccisa da un tumore a soli 31 anni.

La giovane donna, negli anni aveva portato avanti un'attività di sensibilizzazione sul tema della lotta alle neoplasie, come ad esempio il progetto Agata, per informare sui rischi del tumore al seno le ragazze che frequentano le scuole superiori.

Tantissime le reazioni in queste ultime ore sui social, soprattutto per il coraggio con cui Marica aveva saputo affrontare la sua malattia, contro cui aveva combattuto per diverso tempo, e per quello che aveva saputo donare agli altri.

Fra le altre l'Associazione Onlus Amici della Salute "esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della volontaria Marica Corrao, ideatrice e promotrice del progetto Agata, per la prevenzione del tumore alla mammella nelle scuole secondarie di 2° grado del territorio".

La morte di Marica scuote anche il mondo politico. La giovane, infatti, era sorella dell'eurodeputato Ignazio, cui è arrivato un messaggio di cordoglio firmato dal capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana Eleonora Lo Curto, con gli assessori regionali Mimmo Turano e Daniela Baglieri, e dal coordinatore provinciale Udc di Trapani, Fabio Bongiovanni: "Esprimo il mio personale cordoglio e quello del gruppo parlamentare Udc dell’Assembla regionale siciliana Ignazio Corrao per la scomparsa della giovane sorella Marica. Siamo vicini ai familiari del deputato europeo in questo momento così triste e preghiamo Iddio affinché dia loro conforto nella fede. Quando ad essere spezzata è una giovane vita, diventa difficile accettare una realtà così cruda. Ma sono le vie del Signore".

I funerali oggi (11 maggio) nella chiesa del Sacro Cuore di Alcamo.

