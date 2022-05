Malasanità a Trapani, processo per la morte del maresciallo Maniscalco

Il maresciallo dei carabinieri Giuseppe Maniscalco, 54 anni non morì per la somministrazione del vaccino anticovid. Le indagini condotte dalla Procura di Trapani hanno infatti ricondotto il decesso del sottufficiale dell’Arma, ad un caso di malasanità. Imputato di omicidio colposo un medico del 118, Antonino Grammatico. Il processo è fissato per stamane innanzi al Tribunale di Trapani. Maniscalco, vice comandante della sezione di pg dell’Arma presso la Procura di Trapani, morì nel febbraio scorso, in un periodo in cui già erano avvenuti alcuni decessi di soggetti appena vaccinati con il vaccino AstraZeneca, tanto che l’Aifa aveva pure deciso la sospensione su tutto il territorio nazionale delle somministrazioni. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Laura Spanò

