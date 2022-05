Salemi, rissa tra africani con coltellate e colpi di bottiglia in testa: 4 feriti, anche un 15enne

Quattro uomini di origine africana tra cui un quindicenne hanno dovuto ricorrere alle cure mediche dopo una rissa poi finita a coltellate e bottiglie in testa. È accaduto a Salemi qualche notte fa, dopo una rissa scoppiata in via Matteotti, nei pressi del Coffee Express.

Le quattro persone hanno riportato ferite da taglio in varie parti del corpo. Il più giovane ha subito una ferita alla regione lombare, prognosi 10 giorni. Il padre del minore M. I. di 43 anni ha riportato una ferita da taglio alla regione lombare e trauma distorsivo caviglia sinistra, prognosi 7 giorni. Per il 28enne B.A.W. ferita all'avambraccio destro e al cuoio capelluto e sotto palpebrale, 15 giorni di prognosi tutti refertati all'ospedale di Castelvetrano. Per un 37enne, B.N.J., fermato e trasferito in caserma, ferita lacero contusa al sopracciglio sinistro, refertata dal presidio di emergenza di Salemi. Nessuno è in pericolo di vita. Sul luogo della rissa scoppiata nei pressi di un distributore di bevande, sono intervenuti i carabinieri che che stanno acquisendo le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE