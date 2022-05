Stalking a Petrosino, due uomini agli arresti domiciliari

I carabinieri di Petrosino, nel Trapanese, hanno arrestato due persone, rispettivamente di 42 e 31 anni, che hanno violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa. In particolare, i due uomini erano stati denunciati dalle rispettive ex compagne a seguito di presunti comportamenti di tipo persecutori tra cui svariati appostamenti sotto casa, messaggi e telefonate -anche di tipo minaccioso- a qualsiasi ora del giorno e della notte che avevano causato nelle vittime uno stato di perdurante ansia e paura per la propria incolumità. I due sono stati messi, adesso, ai domiciliari.

