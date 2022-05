Castelvetrano, camion resta bloccato tra le sbarre del passaggio a livello

Nella giornata di ieri i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castelvetrano hanno denunciato un autotrasportatore straniero di 60 anni che, verosimilmente per una distrazione, ha occupato il passaggio a livello di Contrada Magaggiari. L’uomo alla guida di un autocarro, intorno alle 16.30, ha urtato le sbarre del passaggio a livello in fase di chiusura rimanendo incastrato e occupando così i binari tanto da non permettere il proseguo delle regolari corse dei treni. A causa dell’incidente i treni hanno accusato circa un’ora di ritardo per permettere al personale delle ferrovie dello Stato di ripristinare il passaggio a livello. L’uomo è stato deferito per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.

