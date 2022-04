Castelvetrano, scontro sulla Statale: sei in ospedale, anche un giocatore della Folgore

Scontro frontale tra due auto allo svincolo per Salemi sulla Statale 188. In sei finiscono in ospedale. Tra i feriti un giocatore della Folgore. Ieri sera, intorno alle 21, quattro persone di Castelvetrano dai 23 ai 41 anni stavano andando a Gibellina con una Ford Escort a prendere un amico per andare a mangiare una pizza. Nei pressi di un distributore di carburante si sono scontrati quasi frontalmente con una Fiat Panda con alla guida un ventenne di Partanna e a bordo un passeggero cinquantenne.

La Fiat Panda si è ribaltata e i due sono rimasti intrappolati all’interno dell’abitacolo. I vigili del fuoco di Castelvetrano hanno lavorato con le cesoie e il divaricatore per estrarli. Tutti sono finiti in Ospedale a Castelvetrano dove attualmente si trova ricoverato il conducente della Ford per una serie di fratture alle costole, mentre gli altri sono stati dimessi.

Lo scontro è avvenuto lngo un rettilineo. Non si sa ancora quale delle due autovetture abbia occupato la corsia dell’altra. Gli occupanti della Ford sono tutti dell’entourage della Folgore e fra questi il giovane difensore 23enne Filipppo Scappini, che si sarebbe dovuto aggregare con i compagni per andare a giocare a Gangi. Il calciatore ha riportato una serie di contusioni ma per fortuna nulla di grave.

