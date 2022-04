Rapina con sequestro di persona a Termini Imerese, un arresto a Castelvetrano

I carabinieri della Stazione di Castelvetrano hanno arrestato un 40enne in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Palermo per una rapina con sequestro di persona commessa a Termine Imerese nell’agosto 2017. In un’rea di servizio autostradale ha sequestrato l’autista di un camion al fine di sottrargli il mezzo che stava conducendo con tutto il suo carico. Già nel corso delle indagini erano emersi gravi indizi di colpevolezza che avevano permesso l’emissione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. In seguito è stato condannato a 6 anni e 4 mesi di reclusione e condotto nel carcere di Trapani.

