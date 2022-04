Morto Totò Roas, ex maratoneta e fondatore dell'associazione dilettantistica Marsala Doc

Lutto a Marsala: è morto, all'età di 87 anni, Totò Roas, noto barbiere ed ex maratoneta. Era originario della contrada Strasatti. Insieme a Gaspare Galfano, Antonio De Vita e Dino Gagliano fondò l'associazione sportiva dilettantistica Marsala doc, attiva fin dagli anni '70. La società prese parte inizialmente a gare locali, fino ad arrivare alle attuali prestigiose partecipazioni in giro per il mondo.

Roas poi si trasferì a Bologna e nonostante l'età continuò a frequentare le gare e partecipò anche alla maratona di New York. In passato ha preso parte, più volte, alla 100 Km Trapani – Palermo.

"Ha rappresentato tanto per Marsala - ricorda sui social Antonio -. La sua voglia di correre, anche in età avanzata, ha messo in evidenza la sua voglia di non arrendersi mai". "Un punto di riferimento per i giovani che si avvicinavano al mondo della maratona", aggiunge Francesco. "Roas regalava a tutti consigli e sorrisi, un vero maestro", afferma Pietro.

