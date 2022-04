Gli ex lavoratori dell'Ato Tp2 Belice Ambiente protestano: arretrati e Tfr mai pagati

Gli ex dipendenti della società fallita Ato Tp2 Belice Ambiente Spa sono in stato di agitazione perchè rivendicano il pagamento delle somme di alcuni crediti vantati dal fallimento. La società che si occupava della raccolta rifiuti in undici comuni del Trapanese è stata dichiarata fallita nel 2016 dal Tribunale di Sciacca.

I quasi 300 lavoratori, nonostante lo stato passivo della società sia stato definito da tanti anni, lamentano che non avrebbero ricevuto notizie né sul rendiconto, né sugli adempimenti effettuati da parte del curatore fallimentare Antonio Lentini di Agrigento. Le somme che vantano gli ex lavoratori sono retribuzioni e, in alcuni casi, Tfr.

© Riproduzione riservata