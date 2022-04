Uomo di 62 anni scomparso a Marsala, ritrovato senza vita dopo ore di ricerche

Per ore è stato cercato nelle contrade di Marsala. La famiglia aveva anche lanciato un appello su Facebook, indicando i particolari, l'auto che guidava il luogo dove era diretto. Ma dopo lunghi e disperati tentativi di rintracciarlo, in serata è stato trovato il corpo senza vita di Vito Giacalone, 62 anni.

L'uomo era scomparso nel pomeriggio di sabato 16 aprile. Erano le 16,30 circa quando è uscito di casa in contrada San Michele all'altezza del Rifugio al bar La Dolce Vita.

Poi una telefonata intorno alle 17,50, quando è riuscito a mettersi in contatto con i familiari dicendo che si sentiva male ma non sapeva dove si trovava. Poi non si sono avute più notizie fino notizia del ritrovamento del corpo arrivata in serata. A stroncarlo sarebbe stato un malore.

