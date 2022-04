Il malore e la corsa in ospedale, paura per il sindaco di Petrosino: "Ma ora sto meglio"

Ore di paura per il sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone. Un malore, poi la corsa in ospedale. Dopo il ricovero per accertamenti all'ospedale "Abele Ajello" di Mazara è stato dimesso e adesso, come lui stesso racconta, sta meglio.

"Mie care e miei care, sono a casa e sto bene - è il racconto del sindaco Dem del comune a due passi da Marsala -. In mattinata ho avuto un piccolo malore e mi hanno prontamente portato in ospedale per accertamenti. È stato un lieve collasso e mi prenderò qualche giorno di riposo. Grazie a tutti per il vostro affetto. Sapevo già che mi volete tanto bene e oggi me lo avete confermato".

Per alcune ore sono circolate voci che hanno allarmato familiari e conoscenti, poi il sospiro di sollievo con centinaia di messaggi e di auguri di pronta guarigione sulla sua pagina Facebook. Giacalone è sindaco uscente e alle prossime elezioni di giugno non si ricandiderà. E tra i messaggi postati c'è anche quello della candidata sindaco Marcella Pellegrino, che è stata anche sua vice in giunta.

