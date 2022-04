Mazara del vallo, programmata la pulizia delle spiagge: si inizia a maggio

La stagione balneare 2022 è alle porte e a Mazara del vallo è stata programmata la pulizia delle spiagge e litorali, da Capo Feto a Torretta Granitola.

È stato approvato il progetto esecutivo ed è stata avviata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori. L’investimento previsto è di circa 65mila euro, di cui 55mila 873,22 per lavori soggetti a ribasso d’asta oltre a circa mille e 140 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I lavori verranno affidati in modalità telematica tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione, con previsione d’inizio nel mese di maggio.

Sono previsti: servizio di pulitura straordinaria, raccolta, spostamento e ricollocazione dei residui fogliari di posidonia oceanica compreso le egagropili (palle di mare) provenienti dal litorale sabbioso di Mazara del Vallo nel tratto: lungomare San Vito, G. Hopps, Giuseppe Mazzini, piazzale Giovan Battista Quinci ed il Lungomare Fata Morgana.

Posidonia ed egagroplli verranno spostati nell’area sotto la Sopraelevata del lungomare Fata Morgana già utilizzata negli anni passati. L’assessorato regionale del Territorio e Ambiente ha rinnovato l’autorizzazione allo spostamento ed all'accumulo anche per gli anni 2022 e 2023. Al termine della stagione balneare gli accumuli verranno riportati nei tratti di spiaggia libera.

Previsto anche il servizio di pulitura ordinaria dal materiale antropico (carta, vetro, plastica, metallo, legno, ecc.). I rifiuti saranno raccolti attraverso la pulizia manuale con rastrello della spiaggia libera e con la macchina pulispiaggia laddove l’arenile lo consenta e saranno a loro volta differenziati in fase di raccolta per la successiva fase dello smaltimento.

Inoltre, è prevista la collocazione nella spiaggia libera di 15 isole ecologiche composte da due cestini, per la raccolta differenziata dei rifiuti dotati di palo con cartello esplicativo, bandierina all’apice e zavorra alla base per renderli stabili sulla sabbia. Sarà invece cura del gestore del Servizio Rifiuti in prossimità della spiaggia libera a ridosso del cordolo che delimita la strada di appositi contenitori carrellati da 240 litri dislocati in batterie contenenti le quattro tipologie per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani: vetro, multimateriale, organico e secco residuale.

Il cronoprogramma di pulizia dei tratti di spiaggia libera prevede queste fasi: 1-31 maggio; primo giugno-31 agosto; 01-30 ottobre. Progettista è il geometra Gianni Di Matteo, responsabile del procedimento l’arch. Tatiana Perzia.

© Riproduzione riservata