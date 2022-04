Airone salvato a Pantelleria, dopo le cure potrà tornare a volare

Un airone cenerino ferito ad un arto inferiore è stato soccorso in località «Mursia» a Pantelleria in evidente stato di difficoltà. È stato salvato dai carabinieri forestali nel territorio del Parco Nazionale dell’isola nel trapanese.

Il volatile si presentava anche in in stato di debilitazione per cui, in sinergia con il corpo forestale regionale, è stato prima portato prima da un veterinario e successivamente trasferito con un aereo nel centro di recupero fauna selvatica di Bosco della Ficuzza per essere curato e poi liberato.

© Riproduzione riservata