Marsala, vandalizzata la statua del vescovo Pascasino: uno straccio sulla testa spaccata

Sfregio alla statua del vescovo Pascasino a Marsala. Un vero e proprio atto vandalico, del quale al momento non si conoscono gli autori, ha danneggiato l'opera che si trova nella piazza di contrada Terrenove-Bambina, di fronte alla chiesa di Maria Santissima Bambina.

La statua è stata colpita duramente, ha infatti il volto spaccato in due parti. Ma non solo: altrettanto vile il gesto di lasciare sul capo del vescovo uno straccio per la pulizia dei pavimenti.

A segnalare l'atto vandalico attraverso un post su Facebook è stato l'avvocato Giuseppe Giacalone. "Credetemi: non ci sono parole - commenta -. O forse ci sono e sono tutte colme di rabbia, di indignazione, di dolore, di sgomento".

© Riproduzione riservata