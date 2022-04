Trapani piange la morte di suor Cecilia Sordo: una vita dedicata ai giovani e ai poveri

Trapani piange la scomparsa di suor Cecilia Sordo. Molto nota in città dove ha sempre aiutato i più bisognosi e dove ha contribuito alla crescita e alla formazione di molti giovani operando per oltre 50 anni all'asilo Caritas.

È deceduta all'età di 85 anni presso la comunità delle Figlie della Carità di Napoli dove da tempo viveva. A Trapani lascia un forte ricordo, come si può notare dai tantissimi post e commenti che oggi sono stati postati su Facebook. "Il suo insegnamento insieme al suo sorriso hanno riempito la mia vita", scrive Mary Guaiana. "Ci ha educati alla vita. In tanti siamo diventati gli uomini e le donne di oggi con suo grande merito. La ricorderò sempre con immensa gratitudine", le fa eco Riccardo Pellegrino. Francesca Campaniolo la ricorda così: "Grazie per la tua attenzione nei miei riguardi e per tutte le persone che hai aiutato, il tuo modo gentile merita tutta la mia gratitudine e la mia più sincera stima".

Il suo amore per il prossimo e per i poveri resterà sempre vivo nella mente e nel cuore di tutti quelli che l'hanno conosciuta, a Trapani ma anche a Erice. Distribuiva pacchi al banco alimentare, faceva visita ai detenuti, assisteva gli anziani.

Nel giugno del 2014, però la Caritas chiuse e per due anni fu ospitata nell’Istituto Maria SS. Immacolata delle Suore Oblate al Divino Amore della via Michele Amari, a Trapani, per poi lasciare la città nel 2016, richiamata nella sua congregazione di appartenenza a Napoli.

Ma a Trapani tornerà per l'ultimo saluto. Nella città che la ricorda con tanto amore saranno, infatti, celebrati i funerali lunedì 11 aprile, nella Chiesa del Collegio. Sempre lì sarà anche possibile renderle omaggio sabato 9 e domenica 10.

